about 3 hours ago

لماذا أراك علی كل شيء كأنك في الارض كل البشر كأنك درب بغير انتهاء وأني خلقت لهذا السفر،إذا كنت اهرب منك أليك فقولي بربك اين المفر..؟!❤ suhad_20