about 3 hours ago
أمہ عہيہونہ ツ
@suhad_20
@suhad_20
لماذا أراك علی كل شيء كأنك في الارض كل البشر كأنك درب بغير انتهاء وأني خلقت لهذا السفر،إذا كنت اهرب منك أليك فقولي بربك اين المفر..؟!❤ suhad_20
about 3 hours ago
لماذا أراك علی كل شيء كأنك في الارض كل البشر كأنك درب بغير انتهاء وأني خلقت لهذا السفر،إذا كنت اهرب منك أليك فقولي بربك اين المفر..؟!❤ suhad_20
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