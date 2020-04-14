about 3 hours ago


𝐻𝑒𝓎, 𝒷𝑒𝒶𝓊𝓉𝒾𝒻𝓊𝓁🥀
𝐻𝑒𝓎, 𝒷𝑒𝒶𝓊𝓉𝒾𝒻𝓊𝓁🥀
@coralsx  
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plüton'un ütopyası 🍷🍃🌑’s Instagram post: “Sevdiğim biri benden uzaklaştığında kendimi boşlukta gibi hissediyorum. Hiçbir şey yapasım, yiyesim gelmiyor. Sadece acaba ne olacak diye…”

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