Hello my lovers! here is an article about which outfit I will wear according to different situations. I took inspiration from the article of @lacuna_14 :

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ฆ๐˜น

a basic outfit because I don't give a f*ck to my ex

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ด๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ต ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ 3 ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ด

if I'm ever wearing this pls don't mess with me because I won't be very welcoming, and a little coffee or tea to stay awake

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ด ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ต๐˜ค๐˜ฉ

always wanted to be THAT boss bitch

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜บ

some comfy outfit so I can change easily and a backpack so that my shoulder won't be hurt

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ต'๐˜ด ๐˜ต๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ค๐˜ฉ

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฏ'๐˜ต ๐˜ธ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฅ

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜ญ๐˜บ ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ต-๐˜ต๐˜ฐ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ

my outfit really looks like a rich girl outfit we saw in movies but it's due to when I saw my family I don't wear a specifically outfit I wear something basic. if I had a family I think that what I wanted it to look like

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ช๐˜ณ๐˜ด๐˜ต ๐˜ซ๐˜ฐ๐˜ฃ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ท๐˜ช๐˜ฆ๐˜ธ

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ฏ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ช๐˜ณ๐˜ด๐˜ต ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ ๐˜ข๐˜ฎ ๐˜จ๐˜ฐ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ข... ๐˜จ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ

who doesn't like eating Cheetos while you're watching a game

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜บ ๐˜ต๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฆ

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ต'๐˜ด ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต๐˜ด๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ช๐˜ต ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ญ๐˜ข๐˜ด๐˜ด๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฎ

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜'๐˜ฎ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ท๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ข ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜บ๐˜ง๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ'๐˜ด ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฆ

a streetwear style with sneakers and jeans or jogger, or a more "feminine" style with boots or thigh boots

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ง๐˜ญ๐˜บ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ 10 ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ด

10 hours? I'm sleeping!

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ ๐˜จ๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜บ๐˜ฎ

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜'๐˜ฎ ๐˜จ๐˜ฐ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ต

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ต'๐˜ด ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜'๐˜ฎ ๐˜ด๐˜ช๐˜ต๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ข ๐˜ค๐˜ข๐˜ง๐˜ฆฬ

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ต'๐˜ด ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฌ๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ฑ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ฃ๐˜ง/๐˜จ๐˜ง ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜'๐˜ฎ ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฌ

white: symbol of purity and not being very pure

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ 3๐˜ข๐˜ฎ ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฎ๐˜บ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ง

I write articles at this time and sometimes I sleep

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ ๐˜ด๐˜ค๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฐ ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜จ๐˜ฉ ๐˜—๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ต'๐˜ด ๐˜ฆ๐˜น๐˜ข๐˜ฎ ๐˜ต๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฆ

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ช๐˜ต๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ข ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ค

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ข๐˜ฌ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ค๐˜ถ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ด๐˜ต๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ค๐˜ด ๐˜ข๐˜ต ๐˜ข ๐˜ง๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ง๐˜ช๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฅ

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜'๐˜ฎ ๐˜ด๐˜ต๐˜ถ๐˜ค๐˜ฌ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ 90'๐˜ด

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฏฬƒ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ข

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜'๐˜ฎ ๐˜ข๐˜ต ๐˜ข ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ข๐˜ญ

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜'๐˜ฎ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ต๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ค ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด

everybody is watching romantic movies in haute couture dress and heels

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜จ๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ณ๐˜บ, ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ข๐˜ถ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฏ'๐˜ต ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜บ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ต

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ต'๐˜ด ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ข ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฏ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต, ๐˜ซ๐˜ถ๐˜ด๐˜ต ๐˜ด๐˜ช๐˜ต๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ข ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ณ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฌ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜'๐˜ฎ ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ฑ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ท๐˜ข๐˜ฏ

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜'๐˜ฎ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ท๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ข ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ธ ๐˜บ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ'๐˜ด ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜บ

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜'๐˜ฎ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ข ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜บ ๐˜ข๐˜ต ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜บ

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ต'๐˜ด ๐˜ต๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ท๐˜ช๐˜ค๐˜ฆ

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ณ'๐˜ด ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ด ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ช๐˜ณ๐˜ด๐˜ต ๐˜ต๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฆ

โœถ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ต'๐˜ด ๐˜จ๐˜ฐ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ณ๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜บ

