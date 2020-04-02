𝑰 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒏𝒕𝒍𝒚 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒔𝒉𝒆𝒅 𝒎𝒚 "𝑰𝒇 𝑰 𝒘𝒆𝒓𝒆 𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔" 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒍𝒆, 𝒂𝒏𝒅 𝑰 𝒉𝒂𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒔𝒕 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝒅𝒐𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒕, 𝒔𝒐 𝑰'𝒍𝒍 𝒃𝒆 𝒘𝒓𝒊𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊𝒔 "𝑰𝒇 𝑰 𝒘𝒂𝒔 𝒂 𝑮𝒓𝒆𝒆𝒌 𝒈𝒐𝒅𝒅𝒆𝒔𝒔" 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒍𝒆. 𝑰'𝒗𝒆 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒆𝒍𝒚 𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒅 𝑮𝒓𝒆𝒆𝒌 𝒎𝒚𝒕𝒉𝒐𝒍𝒐𝒈𝒚, 𝒔𝒐 𝑰'𝒎 𝒔𝒖𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝑰 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒅𝒐𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊𝒔, 𝒂𝒏𝒅 𝒎𝒂𝒚𝒃𝒆 𝑰'𝒍𝒍 𝒆𝒗𝒆𝒏 𝒅𝒐 𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕 𝒕𝒘𝒐.
𝑵𝒂𝒎𝒆
𝑷𝒐𝒘𝒆𝒓
𝑴𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓
𝑭𝒂𝒕𝒉𝒆𝒓
𝑭𝒂𝒕𝒉𝒆𝒓-𝒊𝒔𝒉
𝑴𝒚𝒔𝒕𝒊𝒄 𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍
𝑺𝒚𝒎𝒃𝒐𝒍𝒔
𝑪𝒐𝒍𝒐𝒖𝒓𝒔
𝑨𝒑𝒑𝒆𝒂𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆
𝑺𝒕𝒚𝒍𝒆
𝙈𝙤𝙧𝙩𝙖𝙡 𝙬𝙤𝙧𝙡𝙙
𝙈𝙤𝙪𝙣𝙩 𝙊𝙡𝙮𝙢𝙥𝙪𝙨
𝑺𝒊𝒃𝒍𝒊𝒏𝒈𝒔
𝑨𝒍𝒊𝒆𝒔/𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅𝒔
𝑭𝒍𝒊𝒏𝒈𝒔
𝘙𝘺𝘥𝘪𝘢 𝘬𝘯𝘰𝘸𝘴 𝘴𝘩𝘦 𝘸𝘢𝘯𝘵𝘴 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘥𝘳𝘦𝘯, 𝘣𝘶𝘵 𝘴𝘩𝘦 𝘩𝘢𝘴 𝘢𝘯 𝘦𝘵𝘦𝘳𝘯𝘪𝘵𝘺.
𝑻𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆
𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈! 𝑰 𝒘𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒕𝒐 𝒎𝒂𝒌𝒆 𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕 𝒕𝒘𝒐, 𝒂𝒏𝒅 𝒇𝒆𝒆𝒍 𝒇𝒓𝒆𝒆 𝒕𝒐 𝒅𝒐 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒂𝒔 𝒘𝒆𝒍𝒍.