𝑰 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒏𝒕𝒍𝒚 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒔𝒉𝒆𝒅 𝒎𝒚 "𝑰𝒇 𝑰 𝒘𝒆𝒓𝒆 𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔" 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒍𝒆, 𝒂𝒏𝒅 𝑰 𝒉𝒂𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒔𝒕 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝒅𝒐𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒕, 𝒔𝒐 𝑰'𝒍𝒍 𝒃𝒆 𝒘𝒓𝒊𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊𝒔 "𝑰𝒇 𝑰 𝒘𝒂𝒔 𝒂 𝑮𝒓𝒆𝒆𝒌 𝒈𝒐𝒅𝒅𝒆𝒔𝒔" 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒍𝒆. 𝑰'𝒗𝒆 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒆𝒍𝒚 𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒅 𝑮𝒓𝒆𝒆𝒌 𝒎𝒚𝒕𝒉𝒐𝒍𝒐𝒈𝒚, 𝒔𝒐 𝑰'𝒎 𝒔𝒖𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝑰 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒅𝒐𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊𝒔, 𝒂𝒏𝒅 𝒎𝒂𝒚𝒃𝒆 𝑰'𝒍𝒍 𝒆𝒗𝒆𝒏 𝒅𝒐 𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕 𝒕𝒘𝒐.

aesthetic, apollo, and feminine image If I were a Greek Goddess by @lucisdiablous
𝘐𝘯𝘴𝘱𝘪𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯
sea, ocean, and aesthetic image flowers, Greece, and house image beautiful, black, and blue image aesthetic, alternative, and ancient image

𝑵𝒂𝒎𝒆

rose, flowers, and red image aesthetic, bath, and flowers image
𝘙𝘺𝘥𝘪𝘢 - 𝘮𝘦𝘢𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘳𝘰𝘴𝘦 𝘱𝘦𝘵𝘢𝘭𝘴 𝘰𝘯 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭 𝘸𝘢𝘵𝘦𝘳. 𝘙𝘺𝘥𝘪𝘢'𝘴 𝘯𝘢𝘮𝘦 𝘸𝘢𝘴 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘢 𝘮𝘪𝘴𝘵𝘢𝘬𝘦, 𝘢𝘴 𝘩𝘦𝘳 𝘮𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘰𝘶𝘨𝘩𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘙𝘺𝘥𝘪𝘢'𝘴 𝘧𝘢𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘸𝘢𝘴 𝘗𝘰𝘴𝘦𝘪𝘥𝘰𝘯 𝘢𝘯𝘥 𝘯𝘢𝘮𝘦𝘥 𝘩𝘦𝘳 𝘥𝘢𝘶𝘨𝘩𝘵𝘦𝘳 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘨𝘭𝘺, 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘪𝘵 𝘸𝘢𝘴 𝘵𝘳𝘶𝘭𝘺 𝘈𝘱𝘰𝘭𝘭𝘰. 𝘈𝘱𝘰𝘭𝘭𝘰 𝘥𝘪𝘴𝘨𝘶𝘪𝘴𝘦𝘥 𝘩𝘪𝘮𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘢𝘴 𝘗𝘰𝘴𝘦𝘪𝘥𝘰𝘯, 𝘢𝘯𝘥 𝘥𝘪𝘥𝘯'𝘵 𝘵𝘦𝘭𝘭 𝘙𝘺𝘥𝘪𝘢 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘩𝘦 𝘸𝘢𝘴 𝘩𝘦𝘳 𝘵𝘳𝘶𝘦 𝘧𝘢𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘶𝘯𝘵𝘪𝘭 𝘴𝘩𝘦 𝘵𝘶𝘳𝘯𝘦𝘥 𝘴𝘪𝘹𝘵𝘦𝘦𝘯.

𝑷𝒐𝒘𝒆𝒓

Image by princess flowers, guitar, and pink image aesthetic, pale, and strong image girl, skincare, and aesthetic image
𝘌𝘷𝘦𝘳 𝘴𝘪𝘯𝘤𝘦 𝘴𝘩𝘦 𝘸𝘢𝘴 𝘴𝘮𝘢𝘭𝘭, 𝘙𝘺𝘥𝘪𝘢 𝘩𝘢𝘥 𝘢𝘯 𝘢𝘯𝘨𝘦𝘭𝘪𝘤 𝘷𝘰𝘪𝘤𝘦. 𝘚𝘩𝘦 𝘯𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘬𝘯𝘦𝘸 𝘸𝘩𝘺, 𝘢𝘴 𝘴𝘩𝘦 𝘵𝘩𝘰𝘶𝘨𝘩𝘵 𝘩𝘦𝘳 𝘧𝘢𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘸𝘢𝘴 𝘗𝘰𝘴𝘦𝘪𝘥𝘰𝘯, 𝘣𝘶𝘵 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘈𝘱𝘰𝘭𝘭𝘰 𝘳𝘦𝘷𝘦𝘢𝘭𝘦𝘥 𝘩𝘪𝘮𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘢𝘴 𝘩𝘦𝘳 𝘧𝘢𝘵𝘩𝘦𝘳, 𝘙𝘺𝘥𝘪𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘶𝘯𝘥𝘦𝘳𝘴𝘵𝘰𝘰𝘥. 𝘚𝘩𝘦 𝘣𝘦𝘤𝘢𝘮𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘨𝘰𝘥𝘥𝘦𝘴𝘴 𝘰𝘧 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘨𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘦𝘦𝘯 𝘭𝘰𝘷𝘦. 𝘏𝘰𝘸𝘦𝘷𝘦𝘳, 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘩𝘰𝘸, 𝘈𝘱𝘰𝘭𝘭𝘰 𝘥𝘪𝘴𝘨𝘶𝘪𝘴𝘪𝘯𝘨 𝘩𝘪𝘮𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘢𝘴 𝘗𝘰𝘴𝘦𝘪𝘥𝘰𝘯 𝘮𝘢𝘥𝘦 𝘙𝘺𝘥𝘪𝘢 𝘵𝘩𝘦 𝘨𝘰𝘥𝘥𝘦𝘴𝘴 𝘰𝘧 𝘣𝘢𝘵𝘩𝘴, 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘣𝘭𝘰𝘴𝘴𝘰𝘮𝘦𝘥 𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘩𝘦𝘳 𝘣𝘦𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦 𝘨𝘰𝘥𝘥𝘦𝘴𝘴 𝘰𝘧 𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘤𝘢𝘳𝘦/𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘢𝘴 𝘸𝘦𝘭𝘭.

𝑴𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓

beauty, pink, and aesthetic image beach, glitter, and nails image Image by shivangieva flowers, bath, and rose image
𝘈𝘱𝘩𝘳𝘰𝘥𝘪𝘵𝘦 - 𝘨𝘰𝘥𝘥𝘦𝘴𝘴 𝘰𝘧 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘣𝘦𝘢𝘶𝘵𝘺.

𝑭𝒂𝒕𝒉𝒆𝒓

boy, model, and tumblr image etsy, clear rhinestones, and music lover gift image aesthetic, sun, and curtains image glass, glasses, and light image
𝘈𝘱𝘰𝘭𝘭𝘰 - 𝘨𝘰𝘥 𝘰𝘧 𝘴𝘶𝘯, 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤, 𝘢𝘯𝘥 𝘩𝘦𝘢𝘭𝘪𝘯𝘨.

𝑭𝒂𝒕𝒉𝒆𝒓-𝒊𝒔𝒉

ocean, sea, and summer image sea, water, and ocean image aesthetic, water, and blue image aesthetic, ocean, and sea image
𝘗𝘰𝘴𝘦𝘪𝘥𝘰𝘯 - 𝘨𝘰𝘥 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘦𝘢.

𝑴𝒚𝒔𝒕𝒊𝒄 𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍

dolphin, animal, and nature image dolphin, water, and animal image dolphin, animal, and sea image dolphin, ocean, and sea image
𝘋𝘰𝘭𝘱𝘩𝘪𝘯𝘴 - 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘸𝘦𝘳𝘦 𝘣𝘰𝘵𝘩 𝘰𝘯𝘦 𝘰𝘧 𝘈𝘱𝘩𝘳𝘰𝘥𝘪𝘵𝘦'𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘈𝘱𝘰𝘭𝘭𝘰'𝘴 𝘧𝘢𝘷𝘰𝘶𝘳𝘪𝘵𝘦 𝘢𝘯𝘪𝘮𝘢𝘭𝘴, 𝘴𝘰 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘸𝘦𝘳𝘦 𝘨𝘪𝘷𝘦𝘯 𝘵𝘰 𝘙𝘺𝘥𝘪𝘢.

𝑺𝒚𝒎𝒃𝒐𝒍𝒔

heart, necklace, and gold image country, letters, and mail image wallpaper, flowers, and pink image boys, couples, and girls image
𝘓𝘰𝘤𝘬𝘦𝘵𝘴, 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘭𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘴, 𝘳𝘰𝘴𝘦 𝘱𝘦𝘵𝘢𝘭𝘴, 𝘧𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘬𝘪𝘴𝘴𝘦𝘴.

𝑪𝒐𝒍𝒐𝒖𝒓𝒔

Image by Hana_etout fashion, white, and aesthetic image aesthetic, beauty, and tumblr image Image by jojo
𝘎𝘰𝘭𝘥 𝘢𝘯𝘥 𝘸𝘩𝘪𝘵𝘦.

𝑨𝒑𝒑𝒆𝒂𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

girl and pretty image black women, eyelashes, and eyes image aesthetic, dark, and green image beauty, fashion, and fingers image
𝘋𝘢𝘳𝘬 𝘩𝘢𝘪𝘳, 𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘦𝘺𝘦𝘴.

𝑺𝒕𝒚𝒍𝒆

𝙈𝙤𝙧𝙩𝙖𝙡 𝙬𝙤𝙧𝙡𝙙

fashion, style, and clothes image aesthetic, dress, and fashion image 90s, fashion, and aesthetic image fashion, body, and girl image

𝙈𝙤𝙪𝙣𝙩 𝙊𝙡𝙮𝙢𝙥𝙪𝙨

aesthetic, fashion, and white image dress and Couture image dress, fashion, and haute couture image dress, fashion, and pink image

𝑺𝒊𝒃𝒍𝒊𝒏𝒈𝒔

boy, Hot, and handsome image Image by 𝕙𝕠𝕝𝕝𝕪 ♡˙› Image by rawan bambi, happiness, and mythology image
𝘌𝘳𝘰𝘴 - 𝘨𝘰𝘥 𝘰𝘧 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘩𝘺𝘴𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘥𝘦𝘴𝘪𝘳𝘦.
boy, Hot, and manu rios image sea, ocean, and aesthetic image god image ancient, Greece, and royal image
𝘈𝘦𝘯𝘦𝘢𝘴 - 𝘛𝘳𝘰𝘫𝘢𝘯 𝘩𝘦𝘳𝘰.
background, breathtaking, and view image sky, aesthetic, and clouds image aesthetic, black, and bridge image girl, sunglasses, and smile image
𝘙𝘩𝘰𝘥𝘦 - 𝘸𝘪𝘧𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘶𝘯 𝘨𝘰𝘥 𝘏𝘦𝘭𝘪𝘰𝘴.

𝑨𝒍𝒊𝒆𝒔/𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅𝒔

Image by Finch badass, Hot, and models image
𝘈𝘵𝘩𝘦𝘯𝘢
aesthetic, cottage, and flowers image girl, grunge, and aesthetic image
𝘗𝘦𝘳𝘴𝘦𝘱𝘩𝘰𝘯𝘦
boy image 18, guy, and drunk image
𝘋𝘪𝘰𝘯𝘺𝘴𝘶𝘴

𝑭𝒍𝒊𝒏𝒈𝒔

Image by Makoto SAWADA boy, icon, and aesthetic image
𝘈𝘦𝘰𝘭𝘶𝘴
letters, vintage, and Letter image boy, edgy, and grunge image
𝘏𝘦𝘳𝘮𝘦𝘴
aesthetic, picnic, and nature image adorable, Francisco Lachowski, and Hot image
𝘗𝘳𝘪𝘢𝘱𝘶𝘴
boy, Hot, and trey songz image dollars, gold, and lifestyle image
𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒏𝒆𝒓 𝘗𝘭𝘶𝘵𝘶𝘴 - 𝘙𝘺𝘥𝘪𝘢 𝘬𝘯𝘰𝘸𝘴 𝘩𝘦'𝘴 𝘯𝘰𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘯𝘦, 𝘣𝘶𝘵 𝘴𝘩𝘦 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭 𝘸𝘢𝘯𝘵𝘴 𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘵𝘦 𝘩𝘪𝘮 𝘧𝘰𝘳 𝘢 𝘣𝘪𝘵.

𝘙𝘺𝘥𝘪𝘢 𝘬𝘯𝘰𝘸𝘴 𝘴𝘩𝘦 𝘸𝘢𝘯𝘵𝘴 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘥𝘳𝘦𝘯, 𝘣𝘶𝘵 𝘴𝘩𝘦 𝘩𝘢𝘴 𝘢𝘯 𝘦𝘵𝘦𝘳𝘯𝘪𝘵𝘺.

𝑻𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆

architecture image aesthetic, blue, and white image aesthetic, architecture, and nature image sea, ocean, and travel image

𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈! 𝑰 𝒘𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒕𝒐 𝒎𝒂𝒌𝒆 𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕 𝒕𝒘𝒐, 𝒂𝒏𝒅 𝒇𝒆𝒆𝒍 𝒇𝒓𝒆𝒆 𝒕𝒐 𝒅𝒐 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒂𝒔 𝒘𝒆𝒍𝒍.

_inmyfeelings
_inmyfeelings
@_inmyfeelings  
Follow
article, princess, and if i were image _inmyfeelings If I were a princess
article image _inmyfeelings My style profile