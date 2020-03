hey guys! i’m so excited to be back on this app again after a super long break, but i wanted it to focus my first article on productive ways to spend your time during the ‘quarantine’. as we know, covid-19 (coronavirus) has swept the nation, and it is imperative now to social distance: while it forces us to slow down and spend our days inside, there are many ways to keep busy. remember to wash your hands, limit your interactions and look out for those who might need help getting food, supplies, or tests during this time (the elderly, the disabled, etc). stay positive because we will beat miss rona & for the love of god, please stop hoarding items (and that’s on toilet paper) #𝙛𝙡𝙖𝙩𝙩𝙚𝙣𝙩𝙝𝙚𝙘𝙪𝙧𝙫𝙚

33 𝐖𝐚𝐲𝐬 𝐭𝐨 𝐊𝐞𝐞𝐩 𝐘𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐟 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐝 𝐚𝐭 𝐇𝐨𝐦𝐞 (𝘚𝘦𝘭𝘧-𝘘𝘶𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘪𝘯𝘪𝘯𝘨)

⁣· · ─────── ·✰· ─────── · ·

➳ 𝐃𝐫𝐚𝐰, 𝐬𝐤𝐞𝐭𝐜𝐡 𝐨𝐫 𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐢𝐧𝐭 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭'𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭

➳𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐒𝐨𝐦𝐞 𝐢𝐝𝐞𝐚𝐬 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐯𝐞𝐠𝐞𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬, 𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬, 𝐡𝐞𝐫𝐛𝐬, 𝐨𝐫 𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐚 𝐥𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐜𝐭𝐢 𝐟𝐚𝐫𝐦 (𝐈 𝐰𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐛𝐨𝐚𝐫𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐮𝐥𝐞𝐧𝐭 𝐡𝐲𝐩𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧)

➳ 𝐁𝐚𝐤𝐞 𝐜𝐨𝐨𝐤𝐢𝐞𝐬, 𝐚 𝐜𝐚𝐤𝐞, 𝐩𝐢𝐞, 𝐨𝐫 𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐭𝐫𝐲 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐭 𝐜𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠 (𝐩𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐝 𝐲𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐨𝐧 𝐂𝐡𝐨𝐩𝐩𝐞𝐝 𝐨𝐫 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞𝐟 𝐥𝐨𝐥 & 𝐬𝐞𝐧𝐝 𝐦𝐞 𝐚 𝐩𝐢𝐞𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐰𝐡𝐚𝐭𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐲𝐨𝐮 𝐦𝐚𝐤𝐞 :')

➳𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧 𝐚 𝐧𝐞𝐰 𝐥𝐚𝐧𝐠𝐮𝐚𝐠𝐞 ...𝐨𝐫 𝐞𝐧𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐬𝐤𝐢𝐥𝐥𝐬 𝐢𝐧 𝐰𝐡𝐚𝐭𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐥𝐚𝐧𝐠𝐮𝐚𝐠𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐢𝐬𝐡 𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 𝐩𝐮𝐫𝐬𝐮𝐢𝐧𝐠…𝐫𝐞𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫, 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐮𝐨𝐥𝐢𝐧𝐠𝐨 𝐛𝐢𝐫𝐝 𝐢𝐬 𝐰𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠

➳ 𝐑𝐞𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐒𝐨𝐦𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐬𝐩𝐫𝐮𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐮𝐩 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐛𝐞𝐝𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐢𝐬 𝐚𝐬 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐮𝐫𝐧𝐢𝐭𝐮𝐫𝐞; 𝐩𝐥𝐚𝐲 𝐚𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐮𝐫𝐧𝐢𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐭𝐨 𝐟𝐫𝐞𝐬𝐡𝐞𝐧 𝐮𝐩 𝐢𝐭𝐬 𝐥𝐨𝐨𝐤 𝐨𝐫 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐮𝐞 𝐭𝐨 𝐚𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐝 𝐥𝐚𝐲𝐨𝐮𝐭.

➳𝐌𝐚𝐤𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐰𝐧 𝐢𝐜𝐞-𝐜𝐫𝐞𝐚𝐦

➳𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐰 𝐭𝐲𝐩𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐒𝐩𝐨𝐭𝐢𝐟𝐲 𝐡𝐚𝐬 𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐨 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐞

➳𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐞 𝐚 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐚𝐥𝐠𝐢𝐜 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐥𝐢𝐬𝐭 𝐒𝐢𝐦𝐢𝐥𝐚𝐫 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝐨𝐧𝐞, 𝐛𝐮𝐭 𝐫𝐞𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬 𝐰𝐡𝐨 𝐬𝐡𝐚𝐩𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐨𝐩 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐭𝐬 𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝐝𝐞𝐜𝐚𝐝𝐞 (𝐧𝐨 𝐈 𝐡𝐚𝐯𝐞𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐨𝐭𝐭𝐞𝐧, 𝐑𝐢𝐡𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐰𝐞'𝐫𝐞 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐰𝐚𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐚𝐥𝐛𝐮𝐦)

➳𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐞 𝐚 𝐟𝐚𝐬𝐡𝐢𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐨𝐤-𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐅𝐢𝐧𝐝 𝐧𝐞𝐰 𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐭𝐨 𝐰𝐞𝐚𝐫 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐥𝐨𝐭𝐡𝐞𝐬 (𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬, 𝐦𝐢𝐱-𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐬𝐭𝐲𝐥𝐞𝐬, 𝐜𝐫𝐨𝐩, 𝐫𝐢𝐩, 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐞, 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐟𝐮𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐢𝐭)

➳𝐌𝐚𝐤𝐞𝐮𝐩 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭'𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭: 𝐭𝐫𝐲 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐬 𝐨𝐫 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐰𝐧 𝐥𝐨𝐨𝐤𝐬!

➳𝐋𝐨𝐨𝐤 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐨𝐥𝐝 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬 𝐓𝐡𝐞 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐜𝐚𝐧 𝐜𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐜𝐞 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐚𝐦𝐞 𝐭𝐢𝐦𝐞

➳𝐁𝐫𝐨𝐰𝐬𝐞 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐘𝐞𝐬 𝐈'𝐦 𝐞𝐱𝐩𝐨𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐲𝐬𝐞𝐥𝐟. 𝐋𝐨𝐠 𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐙𝐢𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐞𝐞 𝐡𝐨𝐰 𝐥𝐨𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮 𝐠𝐞𝐭 𝐥𝐨𝐬𝐭 (𝐬𝐡𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬 𝐲𝐨𝐮 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐡𝐞𝐫𝐞 :')

➳𝐖𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐌𝐚𝐤𝐞 𝐦𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫 <𝟑

➳𝐓𝐫𝐲 𝐚 𝐧𝐞𝐰 𝐡𝐚𝐢𝐫𝐬𝐭𝐲𝐥𝐞 𝐆𝐨 𝐜𝐫𝐚𝐳𝐲 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐢𝐭: 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐚𝐢𝐫, 𝐜𝐮𝐫𝐥 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐚𝐢𝐫, 𝐛𝐫𝐚𝐢𝐝 𝐢𝐭, 𝐩𝐮𝐭 𝐢𝐭 𝐢𝐧 𝐚 𝐩𝐨𝐧𝐲𝐭𝐚𝐢𝐥, 𝐜𝐮𝐭 𝐢𝐭 𝐨𝐟𝐟 (𝐣𝐤 𝐡𝐚𝐡𝐚𝐡𝐚..... 𝐮𝐧𝐥𝐞𝐬𝐬)

➳𝐌𝐚𝐤𝐞 𝐚 𝐬𝐦𝐨𝐨𝐭𝐡𝐢𝐞 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞, 𝐛𝐮𝐭 𝐦𝐲 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐢𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐰𝐛𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐛𝐚𝐧𝐚𝐧𝐚 (𝐲𝐞𝐬 𝐈'𝐦 𝐛𝐚𝐬𝐢𝐜, 𝐰𝐡𝐨'𝐬 𝐠𝐨𝐧𝐧𝐚 𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤 𝐦𝐞?)

➳𝐌𝐚𝐤𝐞 𝐚 𝐥𝐢𝐬𝐭 𝐨𝐟 𝐠𝐨𝐚𝐥𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐘𝐨𝐮 𝐜𝐚𝐧 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐞 𝐚 𝐛𝐮𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐥𝐢𝐬𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐞𝐫𝐦, 𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐚 𝐭𝐨-𝐝𝐨 𝐥𝐢𝐬𝐭 𝐨𝐫 𝐠𝐨𝐚𝐥𝐬 𝐥𝐢𝐬𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐚𝐫 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞

➳𝐑𝐞𝐚𝐝 𝐚 𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐍𝐨𝐭 𝐚 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐈 𝐤𝐧𝐨𝐰, 𝐛𝐮𝐭 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐥𝐩 𝐬𝐭𝐢𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐝, 𝐫𝐞𝐝𝐮𝐜𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐨𝐫 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐡𝐞𝐥𝐩 𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐬𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐢𝐧 𝐚𝐧 𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐞 '𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝'

➳𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐞 𝐚 𝐦𝐨𝐨𝐝 𝐛𝐨𝐚𝐫𝐝 𝐘𝐨𝐮 𝐜𝐚𝐧 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐝𝐨 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐩𝐡𝐲𝐬𝐢𝐜𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐛𝐲 𝐝𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐖𝐇𝐈 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐮𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐦 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞 (𝐲𝐨𝐮 𝐜𝐚𝐧 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐝𝐨 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐨𝐥𝐝 𝐦𝐚𝐠𝐚𝐳𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐥𝐢𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠𝐬!)

➳𝐒𝐞𝐥𝐟-𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐧 𝐡𝐞𝐫𝐞, 𝐛𝐮𝐭 𝐮𝐬𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐚𝐭 𝐡𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐟𝐫𝐞𝐬𝐡 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐟 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐟

➳𝐆𝐞𝐭 𝐚 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐨𝐮𝐭 𝐢𝐧 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐭𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐧 𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐨𝐮𝐭𝐬, 𝐛𝐮𝐭 𝐢𝐭'𝐬 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 𝐞𝐱𝐞𝐫𝐜𝐢𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐭𝐨 𝐤𝐞𝐞𝐩 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐟 𝐡𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡𝐲

➳𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧 𝐭𝐨 𝐚 𝐧𝐞𝐰 𝐩𝐨𝐝𝐜𝐚𝐬𝐭

➳𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐚 𝐛𝐥𝐨𝐠 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐜𝐚𝐧 𝐛𝐞 𝐨𝐧 𝐖𝐇𝐈 (𝐢𝐭'𝐬 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞!) 𝐨𝐫 𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐰𝐧 𝐰𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞. 𝐈 𝐮𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧, 𝐢𝐭'𝐬 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐚𝐩𝐞𝐮𝐭𝐢𝐜 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐨𝐧𝐞𝐬𝐭𝐥𝐲 𝐟𝐮𝐧 𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐞𝐬 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐚𝐩𝐩.

➳𝐑𝐞𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐥𝐨𝐬𝐞𝐭/𝐦𝐚𝐤𝐞𝐮𝐩/𝐝𝐞𝐜𝐨𝐫

➳𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐈𝐭 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐦𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐮𝐟𝐟 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐭𝐨 𝐛𝐮𝐲. 𝐍𝐨𝐰𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐥𝐨𝐨𝐤 𝐟𝐨𝐫 𝐧𝐞𝐰 𝐜𝐥𝐨𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠, 𝐝𝐞𝐜𝐨𝐫, 𝐬𝐤𝐢𝐧𝐜𝐚𝐫𝐞, 𝐟𝐮𝐧 𝐢𝐭𝐞𝐦𝐬, 𝐞𝐭𝐜. (𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐚𝐰𝐚𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐭𝐫𝐲 𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐝 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬 𝐛𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞 𝐛𝐮𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐞𝐡𝐞𝐡𝐞)

➳ 𝐖𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐚 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞 𝐨𝐫 𝐛𝐢𝐧𝐠𝐞-𝐰𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐓𝐕 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬

➳𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐚 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥 𝐅𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥𝐬 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐤𝐞𝐞𝐩 𝐭𝐨 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐟 (𝐲𝐨𝐮 𝐜𝐚𝐧 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐢𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲 𝐡𝐞𝐫𝐞!)

➳𝐏𝐥𝐚𝐲 𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐏𝐚𝐩𝐚'𝐬 𝐅𝐫𝐞𝐞𝐳𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐦𝐲 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭... 𝐛𝐮𝐭 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐨𝐮𝐬𝐥𝐲, 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐰 𝐀𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥 𝐂𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐦𝐞 𝐨𝐮𝐭 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐭𝐰𝐨 𝐝𝐚𝐲𝐬 𝐚𝐠𝐨 𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐭 𝐥𝐨𝐨𝐤𝐬 𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐧𝐠

➳𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 𝐄𝐢𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐰𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨𝐬, 𝐭𝐫𝐲 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬 𝐨𝐫 𝐛𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐰𝐧 (𝐲𝐞𝐬, 𝐈 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐚𝐥𝐤 𝐭𝐨 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐟, 𝐯𝐥𝐨𝐠 𝐢𝐭 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞)

➳𝐓𝐢𝐤𝐭𝐨𝐤 𝐒𝐞𝐥𝐟-𝐞𝐱𝐩𝐥𝐚𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫𝐲, 𝐜𝐡𝐨𝐨𝐬𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐚𝐭𝐡: 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐰𝐧 𝐨𝐫 𝐬𝐜𝐫𝐨𝐥𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐡𝐨𝐮𝐫𝐬

➳𝐌𝐚𝐤𝐞 𝐚 𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐬𝐮𝐥𝐞 𝐓𝐚𝐤𝐞 𝐚 𝐛𝐨𝐱 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐮𝐭 𝐚 𝐟𝐞𝐰 𝐢𝐭𝐞𝐦𝐬, 𝐨𝐫 𝐚 𝐧𝐨𝐭𝐞, 𝐢𝐧 𝐢𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐢𝐝𝐞 𝐢𝐭 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞 (𝐩𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐩𝐮𝐭 𝐢𝐭 𝐡𝐚𝐡𝐚𝐡𝐚)

➳𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐟𝐢𝐥𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐒𝐂𝐎 𝐚𝐫𝐞 𝐦𝐲 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞𝐬

➳𝐃𝐞𝐜𝐥𝐮𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞 𝐃𝐞𝐥𝐞𝐭𝐞 𝐮𝐧𝐮𝐬𝐞𝐝 𝐚𝐩𝐩𝐬, 𝐛𝐚𝐜𝐤𝐮𝐩 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐭𝐞, 𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐫𝐞𝐞 𝐮𝐩 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐭𝐨 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐧𝐞𝐰 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬!

➳𝐂𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐮𝐩 𝐨𝐧 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥𝐰𝐨𝐫𝐤/𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐨𝐭𝐞𝐬 𝐈 𝐬𝐞𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐫𝐚𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠... 𝐝𝐨 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐨𝐦𝐞𝐰𝐨𝐫𝐤 (𝐮𝐧𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐲𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐨𝐧 𝐬𝐩𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤 :')

thank you for reading, stay healthy & stay safe

all my love!

david