hey you! you are a powerful and strong woman!

๐™’๐™Š๐™ˆ๐˜ผ๐™‰ - ๐˜ฝ๐™Š๐˜ผ

๐™‹๐™๐™„๐™ˆ๐˜ผ๐˜ฟ๐™Š๐™‰๐™‰๐˜ผ - ๐™ˆ๐˜ผ๐™๐™„๐™‰๐˜ผ

๐˜ฝ๐˜ผ๐˜ฝ๐™” - ๐™ˆ๐˜ผ๐™๐™„๐™‰๐˜ผ

๐™‚๐™Š๐˜ฟ ๐™„๐™Ž ๐˜ผ ๐™’๐™Š๐™ˆ๐˜ผ๐™‰ - ๐˜ผ๐™๐™„๐˜ผ๐™‰๐˜ผ ๐™‚๐™๐˜ผ๐™‰๐˜ฟ๐™€

๐™ƒ๐™Š๐™๐™‰๐™Ž - ๐˜ฝ๐™๐™”๐˜พ๐™€ ๐™๐™Š๐™“

๐™’๐™„๐™๐™ƒ๐™Š๐™๐™ ๐™ˆ๐™€ - ๐™ƒ๐˜ผ๐™‡๐™Ž๐™€๐™”

๐™Ž๐™ƒ๐™€ ๐™‡๐™Š๐™‘๐™€๐™Ž ๐˜พ๐™Š๐™‰๐™๐™๐™Š๐™‡ - ๐˜พ๐˜ผ๐™ˆ๐™„๐™‡๐˜ผ ๐˜พ๐˜ผ๐˜ฝ๐™€๐™‡๐™‡๐™Š

๐˜ฝ๐˜ผ๐˜ฟ ๐™„๐˜ฟ๐™€๐˜ผ - ๐˜ผ๐™๐™„๐˜ผ๐™‰๐˜ผ ๐™‚๐™๐˜ผ๐™‰๐˜ฟ๐™€

๐™๐™€๐™๐™„๐™Ž๐™ƒ - ๐™Ž๐™€๐™‡๐™€๐™‰๐˜ผ ๐™‚๐™Š๐™ˆ๐™€๐™•, ๐™‚๐™๐˜พ๐˜พ๐™„ ๐™ˆ๐˜ผ๐™‰๐™€

๐˜ฟ๐™Š๐™‰'๐™ ๐˜พ๐˜ผ๐™‡๐™‡ ๐™ˆ๐™€ ๐˜ผ๐™‰๐™‚๐™€๐™‡ - ๐˜ผ๐™๐™„๐˜ผ๐™‰๐˜ผ ๐™‚๐™๐˜ผ๐™‰๐˜ฟ๐™€, ๐™ˆ๐™„๐™‡๐™€๐™” ๐˜พ๐™”๐™๐™๐™Ž, ๐™‡๐˜ผ๐™‰๐˜ผ ๐˜ฟ๐™€๐™‡ ๐™๐™€๐™”

๐™‡๐™„๐™†๐™€ ๐™๐™ƒ๐˜ผ๐™ - ๐˜ฝ๐™€๐˜ผ ๐™ˆ๐™„๐™‡๐™‡๐™€๐™

๐™‰๐™€๐™’ ๐™๐™๐™‡๐™€๐™Ž - ๐˜ฟ๐™๐˜ผ ๐™‡๐™„๐™‹๐˜ผ

๐™„ ๐˜ฟ๐™Š - ๐˜พ๐˜ผ๐™๐˜ฟ๐™„ ๐˜ฝ, ๐™Ž๐™•๐˜ผ

๐™ƒ๐™๐™ˆ๐˜ผ๐™‰ - ๐™ˆ๐˜ผ๐˜ฟ๐˜ฟ๐™„๐™€ ๐™‡๐™„๐™‰๐˜ฟ๐™€๐™ˆ๐˜ผ๐™‰๐™‰

๐˜ฟ๐™€๐˜ผ๐˜ฟ - ๐™ˆ๐˜ผ๐˜ฟ๐™„๐™Ž๐™Š๐™‰ ๐˜ฝ๐™€๐™€๐™

๐˜พ๐™ƒ๐™๐™‰ ๐™‡๐™„ - ๐™‰๐™„๐˜พ๐™†๐™„ ๐™ˆ๐™„๐™‰๐˜ผ๐™

ok that was really fun to make :)

